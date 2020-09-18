Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах. Помимо стандартных масок и антисептиков правительство установило дополнительные рекомендации для избирателей и членов комиссий.

Кабинет министров утвердил противоэпидемические меры, которые нужно будет соблюдать во время организации и проведения выборов в период карантина. Правила опубликованы на правительственном портале.При входе на избирательные участки посетителей будут опрашивать по поводу наличия симптомов болезни, а также измерять температуру. Также при входе будут размещаться антисептики и емкости для сбора и утилизации защитных масок и перчаток.В помещениях должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции между посетителями не меньше одного метра. Потоки избирателей будут разделять на «вход» и «выход».Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находилось не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней. Мебель, которая будет использоваться членами избирательной комиссии, должна быть изготовлена из материала, который легко продезинфицировать. Тканевую обивку использовать нельзя.Между членами комиссии должны быть прозрачные экраны или же они должны сидеть на расстоянии одного метра друг от друга.Дезинфекцию в помещениях нужно проводить каждые два часа, а влажную уборку — каждые четыре. Избиратели должны приходить на участки в масках, а перед входом обрабатывать руки антисептиком. Детей не рекомендуется брать с собой на голосование. Кроме того, приходить на участок желательно с личной ручкой. Те, кто будет находиться на самоизоляции, смогут проголосовать дома.Если у одного из членов избирательной комиссии будет выявлен Covid-19, остальные смогут продолжить работу, если у них не будет симптомов. При этом при контакте с заболевшим коронавирусом без маски член комиссии должен будет самоизолироваться.После завершения подсчета голосов и подписания протоколов, помещение еще раз дезинфицируется.Кроме того, в связи с предстоящими выборами в Украине расширили список тех, кто имеет право въехать в страну. Въезд разрешили официальным наблюдателям из других стран и международных организаций.