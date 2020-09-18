По состоянию на 18 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 11 186 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 14 277 случаев заболевания COVID-19, 9 664 человека находятся под медицинским наблюдением, 4 316 пациентов выздоровели, 297 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 сентября в Украине зафиксировано 3 228 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 468 человек умерли, 75 486 - выздоровели.