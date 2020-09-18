Геннадий Кернес, проходящий лечение в Германии, внес сообщение о существенных изменениях в имущественном положении. Они опубликованы в его декларации на сайте НАПК.

Так, в изменениях от 16 сентября отмечается, что на специализированные авиационные транспортные услуги потрачено 1 млн 748 тысяч гривен, а на медицинские услуги - 4 млн 124 тысячи гривен.Вчера сын мэра Родион Гайсинский написал в соцсетях, что состояние харьковского городского головы - стабильное, угрозы жизни нет.Напомним, в последний раз Кернес появлялся на публичных мероприятиях 23 августа. С 10 сентября он находится на больничном. 15 сентября в мэрии подтвердили, что у Кернеса - коронавирус и двусторонння пневмония. Он был госпитализирован в 17-ю больницу, состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.В ночь на 17 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию.