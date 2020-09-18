Эксперты Британского фонда сердца (British Heart Foundation) назвали один из лучших доступных продуктов, способствующих снижению высокого кровяного давления, – это свежий чеснок или чесночный экстракт.

Высокое артериальное давление может быть опасным для жизни, если его не лечить. Оно заставляет кровеносные артерии терять эластичность, становиться жесткими или узкими. Последствием этого может стать сердечный приступ – состояние, при котором внезапно блокируется поток крови, идущий к сердцу.Однако начинающуюся гипертонию можно подавить в зародыше, приняв здоровые диетические решения. Даже скромные изменения могут помочь – например, это касается употребления в пищу определенных растительных продуктов, утверждают британские медики.«Около 50 процентов сердечных приступов связаны с высоким кровяным давлением, но все же есть возможность обратить проблему вспять до того, как она нанесет ущерб сердечно-сосудистой системе. Выбор здорового сбалансированного питания является одним из самых эффективных решений для этого», - заявили специалисты фонда.Они апеллируют к данным обзора, посвященного применению натуральных растительных компонентов для лечения гипертонии. Согласно им, один из лучших доступных продуктов, содействующих снижению давления, – свежий чеснок.«Клинические исследования показывают, что экстракт чеснока с замедленным высвобождением может иметь большее влияние на артериальное давление», - постулируют авторы обзора.Также в British Heart Foundation указывают на другой отчет об испытаниях с участием 87 человек, страдавших повышенным кровяным давлением. Часть их употребляла чеснок. Было установлено, что в группе, потреблявшей этот пряный овощ, произошло снижение диастолического давления на шесть миллиметров ртутного столба, а систолического – на двенадцать.«Результаты многих клинических исследований показали, что чеснок может оказывать благотворное влияние на различные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он снижает артериальное давление, уменьшая уровень холестерина в сыворотке крови у людей и подавляя окисление липопротеинов низкой плотности. Его влияние на сосуды носит антиатеросклеротический характер», - констатируют эксперты.