За восемь месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в госбюджет 21,6 млрд. грн. налогов, из них в августе – почти 4,8 млрд грн.Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,9 млрд. грн. (на 9,8%).
Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:
8,9 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 8,9%);
6,4 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;
3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;
1,4 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,9 раза);
0,3 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).
Больше всех с начала года уплатили:
- ЧАО "Филип Моррис Украина;
- АК "Харьковоблэнерго";
- АО "Турбоатом";
- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
- "Харьковская ТЕЦ-5";
- ООО "ЛВЗ "Прайм".