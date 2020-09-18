За восемь месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковской области заплатили в госбюджет 21,6 млрд. грн. налогов, из них в августе – почти 4,8 млрд грн.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,9 млрд. грн. (на 9,8%).Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:8,9 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 8,9%);6,4 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;1,4 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,9 раза);0,3 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).Больше всех с начала года уплатили:- ЧАО "Филип Моррис Украина;- АК "Харьковоблэнерго";- АО "Турбоатом";- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";- "Харьковская ТЕЦ-5";- ООО "ЛВЗ "Прайм".