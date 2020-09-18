Девятиклассница харьковской школы стала послом международного благотворительного движения в Украине. Ее цель – сделать добрые дела полезной привычкой украинцев. А еще она занимается тележурналистикой, пишет книгу, учит корейский язык и мечтает стать знаменитым хирургом.

Добрые дела могут войти в привычку

К детям нужно обращаться на понятном языке

Легко ли быть подростком?

Чтобы не было детских домов

Современные дети – другие

Приобщиться к добру может каждый

Международный день добрых дел «Щедрий віторок» в этом году Украина отмечает 1 декабря. Наша страна присоединилась к инициативе два года назад. Тысячи украинцев, среди которых 80 тысяч школьников более чем из 300 школ, приняли участие в благотворительных акциях. Такой интерес молодого поколения подвиг организаторов «Щедрого вівторка» в Украине создать отдельное направление – проект «Щедрий вівторок – діти». Он направлен на привлечение людей к благотворительности в любом возрасте.Амбасадором инициативы в этом году стала 14-летняя Юлиана Колесникова из Харькова.– Мое знакомство с «Щедрим вівторком» началось случайно, – рассказывает Юлиана. – Хотя я уверена: все, что происходит в жизни, – не случайно. Я увидела объявление о показе социальной рекламы в кинотеатре одного из ТРЦ Харькова, где рассказывалось о «Щедром вівторке», о том, какие благотворительные акции проходят за границей. Это был 2018 год, когда Украина только присоединилась к этому международному движению. И я пригласила свой класс. Что интересно, активно откликнулись все мальчики из класса и мы дружно пошли на просмотр. Там я познакомилась с замечательным человеком – Марией Артеменко, руководителем «Щедрого вівторка» в Украине.Юлиана говорит, что этот день изменил ее – она стала замечать то, на что раньше не обращала внимания.– Например, мне пришла в голову идея подарить шоколадку нашему дворнику. Нередко люди не считаются с его трудом, проходят мимо не здороваясь, но ведь благодаря ему мы живем в чистоте. И каким бы сильным и выносливым ни был человек, все равно каждый нуждается в уважении и внимании, – рассказывает девочка. – И на «Щедрий вівторок» я подарила ему шоколадку – можно сказать, это была моя первая благотворительная акция в рамках проекта. А он в ответ угостил меня карамелькой. Я узнала, что его зовут Кирилл. И эта карамелька стала для меня знаком: добро невозможно раздать – оно постоянно возвращается. Я заметила, что если кому-то даришь добро, пусть даже что-то незначительное, какие-то силы свыше обязательно помогут тебе. Это похоже на мистику, но это работает.За плечами школьницы – множество благотворительных инициатив.– Сначала я не хотела о них рассказывать. Казалось, что это как-то нескромно. Потом пришла к выводу, что людей нужно заражать вирусом хороших дел. Ведь любой человек вырабатывает энергию, которую можно направить на добро, а можно и на зло. Однако зло разрушает и самого человека, и все вокруг него. А энергия добра уникальна тем, что окрашивает окружающий мир в цвета радуги, вдохновляет, радует, – говорит Юлиана Колесникова. – Возможно, «Щедрий вівторок» и нужен для того, чтобы люди всего земного шара окутали планету добром. Если в это верить, я думаю, так и будет.Один из благотворительных проектов, которые инициировала Юлиана – «Лавочки добра», пришелся по душе не только жителям ее двора. Его поддержали многие харьковчане.– Люди складывали на скамейках около дома вещи, которые им не нужны, а выбросить жалко – наверняка что-то кому-то пригодится. Таким образом, один человек освободится от ненужной ему вещи, а другой получит ее, сэкономив деньги, и будет счастлив. Я написала объявления и развесила на подъездах своего дома, а также разместила в интернете, – рассказывает школьница. – Присоединились многие, даже из других районов приезжали. Приносили одежду, обувь, посуду, мебель, детские игрушки, книжки. Конечно, некоторые вещи остались невостребованными. Информацию о них я потом разместила в группе «Реюз Харьков» в «Фейсбуке» и осчастливила еще нескольких людей.По словам Юлианы, на мысль провести именно такую акцию ее натолкнул случай из собственной жизни.– Для съемок в киношколе мне нужна была корзина. Оказалось, что у наших знакомых есть как раз то, что мне нужно – большая корзинка, с которой ходят за грибами. Она была им совершенно без надобности, а нам – очень нужна. И вот тогда пришла идея: почему бы не организовать акцию? Пусть люди отдадут ненужные вещи тем, кому они необходимы, – вспоминает энтузиастка.Дальше был проект «Плохорошо».– Наверное, у всех людей есть места, в которых они были несчастны, чувствовали себя плохо. И я придумала: по прошествии времени они могут вернуться в это же место, подойти к человеку, который находится там в данный момент, чтобы поддержать его и подарить радость, – рассказывает юная харьковчанка.Юлиана пришла в больницу, где в своем время находилась после операции на ноге.– В моей бывшей палате лежала маленькая девочка. Я принесла ей вкусняшки, пожелала, чтобы она поскорее выздоравливала, и заверила, что все плохое останется позади, – улыбается школьница.Очень важно, что в благих начинаниях девочка-подросток ощущает поддержку взрослых.– Моя первая учительница Наталья Владимировна помогла провести в ее классе акцию «Ладошки добра». Дети рисовали свои ладошки на листах бумаги, вырезали и писали на них «Спасибо!». Вообще-то планировалось, что дети напишут слова благодарности пожарным, так как рядом со школой – пожарная станция. Но у некоторых малышей в сердце была благодарность родителям, бабушкам, дедушкам и они написали: «Спасибо, мама!», «Спасибо, бабушка!». А затем отнесли бумажные ладошки домой, подарили близким людям. Думаю, получилось, даже лучше, чем я задумывала, – круг людей, которым можно сказать «спасибо», расширился, – говорит Юлиана.Сеять добро можно везде, уверена девочка, – на улице, в школе, в своем дворе или подъезде. Именно в своем подъезде Юлиана поставила две шестилитровые баклажки: одну – для сбора использованных батареек, которые потом сдает в пункт приема, а вторую – для крышечек от пластиковых бутылок.– Мы заметили, что бездомные вытаскивают из мусорного контейнера пластиковые бутылки. Как-то спросили, куда они их девают, и узнали, что, оказывается, несут на рынок – людям, которые торгуют молоком. Но ведь это страшно – неизвестно кто пил из этой бутылки. И тогда я подумала: если человек несет выбрасывать пластиковую бутылку – крышечку от нее путь бросает в баклажку. Бутылка без крышки молочникам без надобности. А крышечки пойдут на благое дело – например, на изготовление протезов для бойцов, пострадавших в зоне ООС, – рассказывает Юлиана. – Сначала люди с осторожностью отнеслись к моим баклажкам, а потом привыкли и поддерживают мое начинание. Вот так добрые дела могут стать просто привычкой, ведь делать добрые дела – это модно.В планах у Юлианы еще много добрых дел. Например, записать фрагмент танца или песни в исполнении старшеклассника с малышом из младших классов для популярного нынче сервиса TikTok.– Малыш будет чувствовать, что в школе у него есть старший друг, – улыбается она.Неудивительно, что именно эта юная харьковчанка стала посланницей международного благотворительного движения в Украине.– Мне предложили стать амбасадором. Я понимаю, что это большая ответственность. Мне кажется, что амбасадор – человек, который своим примером показывает, как делать добрые дела. Надеюсь, что у меня все получится, – говорит Юлиана Колесникова. – Почему выбрали меня? Потому что к детям должны обращаться такие же дети на понятном языке. Я давно занимаюсь добрыми делами. Наверное, следили за моими акциями. Человек рождается с добром в сердце, и нужно дарить его другим. Счастливый человек – добрый, и он может дарить добро всем.А еще Юлиана пишет книгу «Харьков любит BTS». Надеется ее выпустить, а полученные от продажи средства передать на благотворительность.BTS –это южно-корейская кей-поп группа, пользующаяся популярностью у юной аудитории по всему миру. В коллектив входят семеро симпатичных парней, чья культура и сознание сформировались под воздействием соцсетей, при помощи которых группа громко заявила о себе.– Для себя я расшифровала название этой группы как «Будь Только Собой». Ребята учат любить себя, любить свое дело. И я решила написать об этом книгу — о группе, о Южной Корее в целом, – рассказывает Юлиана Колесникова.Позже планы несколько изменились.– На международном фестивале документального кино Docudays, на котором показывали фильм об этой группе, я провела анкетирование среди подростков, где один из вопросов был такой: «Легко ли быть подростком?» И каково же было мое удивление, когда я узнала, что у многих моих сверстников большие проблемы с пониманием со стороны родителей, и группа BTS стала чуть ли не единственной силой, которая помогала им жить. И книга получилась именно об этом, – продолжает харьковчанка. – Имена участников анкетирования, конечно же, изменены, потому что там были очень личные вопросы. Иллюстрации для книги я делала сама.Рукопись уже готова, и если бы не карантин – книга давно уже вышла бы.– Помочь мне в этом взялась мама – нашла две типографии, которые согласны издать книгу. Как только карантин будет снят, думаю, она выйдет, – рассказывает Юлиана Колесникова. – Я планирую провести презентацию в школах нашего города и не только. За прошедшее время героями книги стали люди из других городов и даже стран – ведь BTS слушают во всем мире.Юлиана Колесникова – ученица 9-Б класса самой замечательной, как она говорит, школы города – харьковского лицея №8. Любит биологию, алгебру и историю. Свободное от учебы время посвящает творчеству.– Я учусь в медиашколе, пою, раньше танцевала, пищу заметки, стихи, снимаюсь в кино. А еще я тележурналист, беру интервью у звезд, – делится школьница.Кстати, все лето девочка редактировала тексты в «Энциклопедии талантливых детей», героиней которой является и сама. И даже заработала 2400 гривен.А еще Юлиана изучает корейский язык. Говорит, чтобы быть ближе к своей любимой группе.– Язык совсем не сложный, если его полюбить, – улыбается девочка. – Записалась на киевские курсы, которые в связи с карантином стали проводить дистанционно. И именно благодаря карантину я начала учить корейский. Это была моя давняя мечта, а возможности воплотить ее в жизнь мы, к сожалению, найти не могли.Первый курс уже позади, на руках у Юлианы – сертификат о его окончании. Девочка успешно перешла на второй.– Всего четыре курса, а затем пятый – в большей мере разговорный, после чего можно смело ехать в Корею. Очень хочу там побывать – это моя мечта, – признается она.Но есть у юного амбасадора международного движения добрых дел еще одна – самая заветная – мечта.– Мечтаю, чтобы не было детских домов – я думаю об этом с самого детства. Хочу, чтобы дети были счастливы в семьях, чтобы в будущем они стали счастливыми взрослыми и воспитывали таких же счастливых детей. Вот такая моя главная мечта, – делится Юлиана. – У меня даже есть авторская песня «Моя мечта» – как раз о том, чтобы не было детских домов, чтобы у каждого ребенка были родители, чтобы все дети получали тепло любви.Кстати, в будущем Юлиана Колесникова видит себя вовсе не тележурналистом и не кинодивой.– Хочу стать хирургом. Мне кажется, это самая нужная профессия. Вообще-то, моя цель – по выходным оперировать людей, которые не могут оплатить операции. Я очень стремлюсь к тому, чтобы моя задумка воплотилась в реальность, – признается харьковская школьница.Юлиана – поздний ребенок, третий в семье. Ее мама Татьяна – учитель алгебры и геометрии – говорит, что девочка с детства была сердобольной. По пути в детский сад искренне переживала за водителя, чья машина может угодить в яму на дороге; за ребенка, чья мама курит рядом с коляской; за малыша, которого наказала воспитательница.– Забираю ее из садика, спрашиваю воспитательницу: «Как она себя вела?». «Вела себя отлично, – говорит та. – Но когда кого-то ругаю, становится белой как стена – все принимает близко к сердцу, переживает за каждого», – рассказывает Татьяна. – Думаю, ее судьба написана где-то наверху и она просто идет по этой дороге, я ей только помогаю.Татьяна старается во всем поддерживать своего ребенка.– Дочь увлеклась группой BTS – ребята очень красивые, в чем-то манерные – красятся, красят волосы. Некоторые даже утверждают, что они якобы нетрадиционной ориентации. И когда она полюбила эту группу, многие начали мне говорить, мол, как она может слушать такую гадость. Я постаралась вникнуть, разузнать что к чему, не поверите – даже окончила школу толерантности, прониклась данной темой и поняла, что от стереотипов нужно избавляться, – говорит Татьяна. – Я поддерживаю свою дочь, вникаю в ее жизнь с точки зрения взрослого человека. И у нее нет от меня секретов. Думаю, это поможет дочери избежать многих ошибок. Где находят ответы на свои вопросы дети, которые не могут поделиться с родителями? Наверное, где-то на улице, не там где нужно. Да, никто не застрахован от неверных шагов, но Юлиана по крайней мере знает, что с мамой можно посоветоваться.Татьяна говорит, что помогала дочери разбирать анкеты с ответами подростков и пришла в ужас от того, насколько родители не понимают и не стремятся понять своих детей.– Есть дети, которые слушают группу BTS, только когда родителей нет дома. А одна девочка сказала, то если бы ее родители увидели у нее фотографию кумиров, наверное, убили бы, – рассказывает Татьяна. – Мне кажется, современным родителям нужно не осуждать интересы своих детей, не критиковать, а попытаться их понять и поддержать. Современные дети – другие. Я в 14 лет не была такой взрослой, как Юлиана. Дочь учит меня, я учу ее. Она на хорошем пути, делает добро и это ей нравится...#ЩедрийВівторок – Всеукраинский день добрых дел, аналог всемирного благотворительного движения GivingTuesday. Он проходит ежегодно и в этом году отмечается 1 декабря. В Украине проект появился в 2018 году.Сейчас организаторы вместе со школьниками, родителями и учителями готовят уроки доброты, которые пройдут по всей Украине. Приобщиться к проекту очень просто: можно организовать благотворительную ярмарку, концерт или любую хорошую инициативу. Дети могут сами выбирать, каким образом участвовать в благотворительный движения: кто-то может экономить карманные деньги и передавать их на добрые дела, а кто-то может стать волонтером. Главное – делать добрые дела и распространять информацию среди друзей через социальные сети.