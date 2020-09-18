Придется становиться на учет в центр занятости. Скажите, насколько часто нужно его посещать? А также меня интересует, какова продолжительность выплаты пособий? Ирина А.

После присвоения статуса безработного нужно посещать центр занятости не реже одного раза в 30 календарных дней и ожидать пока сотрудники биржи труда подберут подходящую вакансию, разъясняют эксперты Юридического портала Украины . При этом по закону подходящей работой считается та, которая соответствует образованию, профессиональным навыкам и опыту работы соискателя.Людям с инвалидностью подходящая должность подбирается в соответствии с их профессиональными знаниями и навыками, а также с учетом справки медико-социальной экспертной комиссии с заключением об условиях и характере труда, индивидуальной программы реабилитации и пожеланий самого соискателя по условиям работы.Если в течении шести месяцев со дня регистрации безработному не смогли найти работу по профессии, ему предложат пройти переобучение по другой специальности с учетом его здоровья, способностей и потребности рынка труда. При изменении профессии по направлению ЦЗ поиск работы осуществляется как по новой, так и по предыдущей специальности.Двукратный отказ от предложенной работы является основанием для снятия с регистрации в центре занятости и лишения статуса безработного. Повторная регистрация на бирже труда возможна не ранее чем через 90 дней с момента снятия с учета. В этот трехмесячный период ЦЗ будет предоставлять лишь консультационные услуги, а выплата пособия по безработице производиться не будет.Обратите внимание, что пропуск назначенной даты посещения центра занятости без уважительной причины влечет за собой сокращение выплат и/или снятие с учета. Согласно Постановлению КМУ №792 «О порядке регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу», уважительными причинами неявки в ЦЗ являются:– карантин;– пребывание безработного на больничном;– смерть членов семьи и родственников;– уход за больным ребенком (до 14 лет);– вызов в судебные и правоохранительные органы, военкоматы;– другие обстоятельства, которые объективно препятствуют явке в ЦЗ.Наличие уважительной причины должно быть подтверждено документально.В соответствии с украинским законодательством общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. Однако существует ряд нюансов (в частности статья увольнения), которые влияют на длительность предоставления финансовой помощи безработному. Так, периоды выплат пособий безработным следующие:– 720 дней – для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию);– 360 дней – стандартная продолжительность выплат для большинства безработных;– 270 дней – при увольнении с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон, а также по пунктам 3, 4, 7, 8 статьи 40 и статьям 41 и 45 Кодекса законов о труде Украины;– 180 дней – для переселенцев, а также молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы.