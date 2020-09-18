18 сентября около 1.30 в полицию поступило сообщение от 38-летнего мужчины о том, что на стоянке по улице Владислава Зубенко загорелся моторный отсек Nissan Murano.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.По информации очевидцев, автомобиль принадлежит жене активиста общественной организации "Мы - харьковчане".Как писал KHARKIV Today, 9 сентября у одного из представителей общественной организации "Мы - харьковчане" прошли обыски. Полицейские осмотрели его автомобиль и дом.По словам руководителя организации Руслана Еременко, обыски связаны с уголовным производством о хулиганских действиях в отношении аптеки – ранее представитель "Мы - харьковчане" был в составе организации POTON.