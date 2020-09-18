Министерство цифровой трансформации опубликовало черновик нового классификатора профессий для IT и диджитал-маркетинга. Классификатор, который используется в Украине сейчас, разрабатывался еще в советские времена и не соответствует нынешним реалиям рынка труда.Корреспондент Liga.Tech разбирался, зачем государству новый список профессий и как его изменения отразятся на IT-отрасли.
Что не так с нынешним классификатором профессий
Классификатор профессий – это основной нормативно-правовой документ, где перечислены все названия профессий, которые могут использоваться рекрутерами при трудоустройстве. Записи в трудовых книжках сотрудников могут содержать только профессии из этого списка.
Глава Национального агентства квалификаций (НАК) Юрий Баланюк объясняет: сейчас в украинском классификаторе смешаны профессии, должности и квалификации — всего 9300 позиций. Процедура добавления новых профессий сложна и запутана, а механизма исключения нет в принципе. Например, в списке до сих пор фигурирует устаревшая профессия «оператор компьютерного набора». Чтобы соответствовать мировым реалиям, государству нужен актуальный список профессий с возможностью добавлять новые и удалять неактуальные.
Реформирование классификатора инициировало Минэкономического развития. Сейчас над ним работает рабочая группа на базе Национального агентства квалификаций. В нее входят представители разных ведомств, в том числе министерств экономического развития, цифровой трансформации, социальной политики, образования и науки.
Что изменится в новом классификаторе
Рабочая группа должна разработать перечень реальных профессий и требований к ним, а также механизм управления реестром — добавления и исключения профессий. Сейчас профессии предлагают исключать на голосовании, если в течение года или двух работодатели не подавали по ним отчетность.
В новый реестр уже вошли 76 профессий из сферы IT и диджитал-маркетинга. В частности, аналитик данных, бизнес-архитектор, разработчик программного обеспечения, веб-разработчик и т.д. Список будет дополняться. Он затронет не только сферу IT и диджитал, а все профессии в Украине.
Кто будет управлять новым классификатором
Роль администратора реестра профессий, по словам Юрия Баланюка, логичнее всего передать Национальному агентству квалификаций. Минэкономразвития склоняется к этой идее.
– Это сбалансированный коллегиальный орган. Он на 25% состоит из работодателей, на 25% – из профсоюзов и на 50% – из центральных органов исполнительной власти, представленных тремя министерствами: экономики, образования и социальной политики, — говорит глава НАК.
Помимо классификатора НАК должно разработать для каждой профессии стандарты — список знаний, умений и компетенций, которыми должен обладать сотрудник. На основании этих требований МОН будет разрабатывать программы для образовательных заведений.
Классификатор планируют привести в соответствие с ESCO – общеевропейским классификатором, который опирается на международный классификатор ISCO-08 и использует ту же кодировку профессий. Украина тоже будет ее придерживаться.
По словам Юрия Баланюка, финальная версия классификатора должна заработать в 2023 году.
Что это даст государству
Во-первых, это возможность узнать реальное количество представителей отдельных профессий в стране. В Украине официально нет таких специальностей, как проджект менеджер, тим лид, синьор девелопер и т.д. Если работодатель запишет их в трудовую книжку сотрудника, он может получить штраф при проверке.
– Законодательство запрещает нам вносить в трудовые книжки должности, не соответствующие классификатору профессий, — говорит HR-директор одной из IT-компаний Елена Маслий-Шишова. – Поэтому архитектор сложных IT-систем в трудовой книжке фигурирует как ведущий специалист, что не отражает его реальный профессиональный опыт и высокую квалификацию.
Государство видит в отчетности компаний только те профессии, которые они могут использовать по закону. Неточные данные затем используют для прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. Отсюда – высокая погрешность при планировании госзаказа на образование.
Во-вторых, появится возможность разработать образовательные стандарты под новые профессии. Изменения в законе о высшем образовании подразумевают, что национальные рамки квалификации должны соответствовать международному стандарту ISCO-08, принятому в 2007 году Международной организацией труда.
В разработке стандартов для нового классификатора примут участие реальные специалисты из отрасли, говорит Юрий Баланюк. По его словам, 30% потенциальных инвесторов отказываются выходить в страну, потому что формально здесь нет людей нужных квалификаций. Это мешает Украине зарабатывать на продуктах, которые имеют высокую добавочную стоимость. Изменения в классификаторе профессий должны помочь исправить эту ситуацию.
Что поручат работодателям
Обновление классификатора профессий положительно повлияет на идентификацию современных профессий и IT-отрасли в частности. Это поможет правильно классифицировать IT-специалистов и применить к ним предусмотренные законодательством налоговые условия.
Напомним, что Минцифры работает над созданием виртуальной свободной экономической зоны Diia City с особыми налоговыми условиями для технологических компаний. Таким образом государство рассчитывает стимулировать украинский IT-бизнес переводить сотрудников с ФОП в штат. В 2019 году в Украине числились 183 тысячи IT-ФОПов.
Некоторые эксперты считают, что нововведение не принесет заметных изменений для бизнеса, а вот работу бухгалтерам и рекрутерам значительно облегчит, в том числе упростит процесс оформления сотрудников и повысит прозрачность отчетности.
Напомним, что 25 августа Минэкономразвития разрешило указывать в кадровых документах профессии в женском роде.