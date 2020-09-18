Министерство цифровой трансформации опубликовало черновик нового классификатора профессий для IT и диджитал-маркетинга. Классификатор, который используется в Украине сейчас, разрабатывался еще в советские времена и не соответствует нынешним реалиям рынка труда.

Что не так с нынешним классификатором профессий

Что изменится в новом классификаторе

Кто будет управлять новым классификатором

Что это даст государству

Что поручат работодателям