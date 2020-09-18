На Харьковщине полицейские обнаружили заблудившуюся 12-летнюю девочку. Как сообщили в полиции, 17 сентября в 22:10 к полицейским офицерам Золочевской ОТГ обратился житель села Маяк и сообщил, что на детской площадке находится ребенок без присмотра взрослых. Девочка не разговаривает и не может о себе ничего сообщить.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и инспектор ювенальной превенции. Девочка не смогла объяснить полицейским, почему находится в вечернее время одна, и где ее близкие. Правоохранители установили личность ребенка. Девочка оказалась жительницей соседнего села. Ее доставили в больницу для проведения медицинского обследования.Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по выполнению детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.