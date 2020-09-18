Количество коек в Харьковской областной инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом, увеличили с 240 до 290.

Об этом пишет Суспильне со ссылкой на представителя ХОГА.Сообщается, что дополнительно есть 150 коек в детской инфекционной больнице. Больных, нуждающихся в поддержке на аппаратах ИВЛ, планируют собрать в одном отделении, но пока они в разных отделениях.По состоянию на утро 18 сентября из 12 реанимационных коек в Харьковской областной инфекционной больнице занято 11. Еще 10 больных находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в других отделениях учреждения.Как сообщается, всего на стационарном лечении в области находится 684 больных, из которых 535 - пациенты харьковских больниц, 149 - районных и областных. Всего для госпитализации в регионе определены 2700 коек. Сейчас загруженность составляет 51%.