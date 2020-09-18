Первая половина осени – идеальное время, чтобы насладиться общением с природой и укрепить здоровье. Совместить приятное с полезным позволят украинские здравницы, которые славятся минеральными водами, солеными озерами, терминальными бассейнами, радоновыми ваннами и лечебными грязями.

Радоновые ванны успокоят нервы

Львовский «Баден-Баден» излечит желудок и суставы

Великий Любень ждет деток с ДЦП

Закарпатское «Мертвое море» избавит от аллергии

Термальные источники зарядят энергией

Торфяная грязь вылечит суставы

При выборе курорта необходимо решить главный вопрос – насколько спектр предлагаемых процедур соотносится с состоянием вашего здоровья, наличия сопутствующей патологии.– Ответ на эти вопросы можно получить, проконсультировавшись с лечащим врачом, – подсказывает заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко. – Максимальный эффект от оздоровления наступает в том случае, если количество назначаемых процедур не менее десяти, а продолжительность пребывания на курорте до 21 дня. Тогда отдых и лечение в санаторно-курортном учреждении принесет не только эстетическое наслаждение от общения с природой, но и послужит залогом улучшения и укрепления вашего здоровья.Одесская область – уникальный природный источник здоровья, который чаще всего ассоциируется с отдыхом на море. Однако здесь есть еще и неповторимый по своей природе курорт Сергеевка.– Главная особенность этого места в том, что населенный пункт разделен лиманом с целебными грязями на несколько частей. Основная часть поселка Сергеевка находится на материковой части, именно здесь расположены санаторно-курортные учреждения. В Сергеевку приезжают ради лечения именно грязями. Особенно полезны эти процедуры при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В санатории предлагают полный комплекс различных процедур, направленных на лечение и реабилитацию людей с подобными проблемами, – рассказывает Елена Зинченко.В Винницкой области, неподалеку от живописной реки Южный Буг, среди уникальной по своей красоте природы расположен курорт Хмельник, который славится радоновой водой и целебной торфяной грязью.– Лечебные свойства местных минеральных вод обусловлены редким явлением – содержанием в них инертного газа радона. При лечении радоновую воду употребляют внутрь и принимают с ней ванны. Основные направления лечения на этом курорте – заболевания нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, гинекологические проблемы и заболевания опорно-двигательного аппарата, – перечисляет курортолог.Трускавец на Львовщине – одна из самых известных и наиболее популярных здравниц страны.– И это не удивительно, ведь именно здесь находятся 14 неповторимых по своему химическому составу месторождений минеральных вод, да и знаменитая вода «Нафтуся» берет начало именно здесь, – говорит Елена Зинченко. – Воды, которыми богат Трускавец, по своим свойствам не уступают ни Карловым Варам, ни Баден-Бадену, ни другим «водным» курортам. В Трускавце также занимаются лечением и реабилитацией заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, мочеполовой системы, эндокринной системы, в частности сахарным диабетом, и помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Второй крупной здравницей Львовщины является один из самых древних бальнеологических курортов Моршин. Он получил большую популярность благодаря своим целебным источникам. Минеральная вода берется из трех источников, каждый из которых имеет свой химический состав. Один источник дает воду, содержащую натрий, калий, магний, хлорид и сульфат – она используется для лечения органов пищеварения. Ее назначают больным для повышения кислотности желудочного сока. Вода из второго источника, содержащая большое количество хлорида натрия, магний и калий, назначается людям, имеющим проблемы с ЖКТ, печенью и сердечной мышцей. Она нормализует водно-электролитный баланс организма человека. Для лечения опорно-двигательного аппарата, урологических и гинекологических болезней, помимо минеральной воды, используются торфяные грязи и озокерит.– Специализируется курорт на заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а именно: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах, гастритах, гепатитах, холецистите, панкреатитах, дискинезии желчевыводящих путей и пр., – говорит Елена Зинченко.Еще одно уникальное место на Львовщине – поселок Сходница, где находится 38 источников минеральных вод, каждый из которых имеет неповторимый состав.– Среди них есть богатые железом воды или бромные воды, аналогов которым в мире практически нет, – замечает Елена Зинченко. – Специализируется курорт на лечении и реабилитации пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хронических колитов, язв, гастритов), печени, желчевыводящих путей (желчнокаменной болезни, хронических гепатитов и холециститов), мочеполовой системы (в том числе мочекаменной болезнью, мочекислым диатезом и т.д.), эндокринной системы (нарушением обмена веществ, сахарным диабетом).Колоритный поселок Великий Любень Львовской области славится одним из старейших в Европе курортов. Упоминания о лечении водами из сероводородных источников этого региона описаны еще в XVI веке личным врачом польского короля Стефана Батория.– Сегодня здесь функционирует одноименный санаторий, где проводятся оздоровительные процедуры с использованием сероводородной воды типа «Мацеста» и целебных торфяных грязей. Великий Любень специализируется на лечении заболеваний системы кровообращения, гинекологических проблем, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также реабилитация после острого инфаркта миокарда. А еще это одно из немногих мест в Украине, где квалифицированно лечат детей в возрасте от четырех лет с детским церебральным параличом.Курорты Закарпатья славятся неповторимой природой, чистым воздухом и минеральными источниками, которые представляют все основные группы минеральных вод.В поселке Солотвино расположено соленое озеро Кунигунда, которое по целительным свойствами и концентрации солей сравнивают с Мертвым морем.– Это замечательное место для укрепления органов дыхания, ведь здесь можно подышать чистым горным воздухом, насыщенным солями озера, искупаться в целебных водах водоемов и насладиться грязевыми ваннами, – рассказывает Елена Зинченко. – Солотвино специализируется на лечении органов дыхания, включая туберкулез, астму и аллергические заболевания; нервной системы, урологических проблем и заболеваний опорно-двигательного аппарата.В Закарпатской области на склонах Вигорлат-Гутинского, или, как его еще называют, Ужгород-Хустского хребта, в небольшом селе Шаян расположен одноименный бальнеологический курорт .– Интересно это место своими минеральными водами, которые имеют в своем составе метакремниевую кислоту. По утверждениям специалистов, такой химический состав вод курорта Шаян позволяет приравнять его к известному Армянскому курорту Дилижан, а наличие в составе вод гидрокарбонатов делает ее лечебные свойства аналогичным знаменитым минеральным водам «Виши-Селестон», «Ессентуки» и «Боржоми», – рассказывает курортолог. – Это прекрасное место для решения проблем с желудком и поджелудочной железой, желчным пузырем и желчевыводящими путями, обменом веществ, мочеполовой системой и при интоксикациях.Среди курортов Закарпатской области, специализирующихся на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета легкой и средней степени тяжести, Елена Зинченко называет курорт «Поляна», расположенный в Свалявском районе. Также можно обратить внимание на курорт, расположенный в поселке Солочин, где находится 15 источников минеральной воды у живописного подножия горы Тесаник с целебной сероводородной водой.– В Солочине кроме хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, также уделяют внимание сопутствующим заболеваниям – сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, а также проблемам опорно-двигательного аппарата, – уточняет врач.А вот курорт Берегово в Закарпатской области широко известен своими термальными источниками, где постоянно действуют скважины с естественной горячей водой, насыщенной железом. Два озера, которые находятся на территории курорта, также богаты термальными источниками высокой минерализации. Аналогичные водоемы можно встретить в Исландии, Венгрии и на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине.– Насладиться купанием в термальных минеральных водах можно на территории учебно-спортивной базы «Закарпатье», где действует бассейн с такой водой. Наполняется он природными кремниево-азото-углекисло-хлоридно-натриевыми водами высокого уровня минерализации из гейзера глубиной 1080 метров, – рассказывает Елена Зинченко. – Такой химический состав воды способствует уничтожению большинства болезнетворных микробов. Еще одной особенностью этого бассейна является то, что при наполнении воду не фильтруют, из-за чего она имеет грязно-коричневый цвет и кажется мутной. Но это позволяет сохранить все целебные свойства воды из гейзера.При этом специалист не рекомендует находиться в бассейне более двух часов в сутки – «перебор» может привести к обморочным состояниям и потере сознания.– Краткосрочное же пребывание в этих термальных минеральных водах положительно сказывается на общем самочувствии и состоянии здоровья, – уверяет Елена Зинченко.Закарпатский курорт Голубиное известен источниками минеральной углекислой гидрокарбонатно-натриевой воды «Поляна Квасова», «Поляна Купель» и «Лужанская».– Голубиное – прекрасное место для оздоровления людей с заболеваниями органов пищеварения, болезнями нервной, эндокринной, мышечной и мочеполовой систем и при проблемах с обменом веществ, – утверждает профессор ХМАПО.Здравница Медоборы в Тернопольской области – не просто оздоровительный курорт. Это уникальный геолого-ботанический памятник, аналогов которому в нашей стране не существует. Оздоровительный климат и благоприятные микроклиматические условия формируются здесь благодаря Подольским Товтрам. Этот природный уголок живописной красоты богат также лечебными водами.– В санатории при лечении и оздоровлении используют сероводородную (похожую по своим свойствам на популярную воду «Мацесты»), натриево-хлоридную и йодо-бромную воду, голубую глину и гидрокарбонатные торфяные грязи, – говорит Елена Зинченко. – Основная специализация санаторно-курортного лечения в Медоборах – сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов пищеварения, периферической и центральной нервной системы, эндокринной системы и проблемы обмена веществ, гинекологические заболевания и бесплодие, заболевания кожи.Бальнеогрязевой курорт Черче в Ивано-Франковской области славится месторождениями уникальных минеральных вод – сульфатно-кальциевых и сероводородных сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевых.– Сероводородные воды используют для лечебных ванн, а для приема внутрь – сульфатно-кальциевые. Оздоровление в Черче будет полезно для тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата (особенно при артритах, артрозах, остеохондрозах), имеет гинекологические проблемы или болезни нервной или сосудистой систем, – рекомендует курортолог.