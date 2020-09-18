В учебных учреждениях Харьковской области с 1 сентября по сегодня, 18 сентября, коронавирусом заболели 11 учеников, за минувшие сутки - трое.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.Учителей с начала учебного года заболело 16, за сутки – четыре. На дистанционном обучении в связи с пребыванием в красной зоне (Великобурлукский район) находится 18 школ (1807 учеников) и 15 садиков (369 детей).На карантине из-за COVID-19 в Роганской гимназии - 2 класса (38 учеников) и в Малоданиловском лицее – 3 класса (53 ученика). Карантинов, не связанных с коронавирусом, нет.