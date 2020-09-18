Полицейские Харькова оперативно разоблачили мужчину в краже церковной утвари из храма.

Как сообщили в полиции, 17 сентября около в 18:00 в Индустриальный отдел полиции поступило обращение от священнослужителя храма Святого священномученика Александра Харьковской епархии о том, что неизвестный совершил кражу церковного имущества.Правоохранители установили, что 46-летний ранее несудимый злоумышленник через открытую дверь проник в нижний алтарь храма и похитил церковную утварь и книгу для крещения. Вещественные доказательства изъяты.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.