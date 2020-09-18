Сразу же после увольнения с работы я заболел и до сих пор не трудоустроился. Могу ли я рассчитывать на оплату больничного? Любовь Дмитриевна

В случае увольнения Фонд социального страхования Украины гарантирует оплату больничных, разъяснили в фонде.В связи с введением карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной инфекции, все больше работодателей прибегают к оптимизации производства, изменениям условий труда и сокращению численности работающих.Фонд социального страхования Украины гарантирует предоставление материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности застрахованных лиц, если болезнь продолжается и после увольнения.Пособие по временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также в случае изоляции от Covid-19 выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления МСЭК инвалидности, независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности в порядке и размерах, установленных законодательством.Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности осуществляется за счет средств работодателя. Увольнение при временной нетрудоспособности не является основанием для отказа в оплате больничного.Напомним, что размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет:– 50% средней заработной платы (если стаж не превышает трех лет);– 60% (при стаже от трех до пяти лет), 70% (от пяти до восьми лет);– 100% (если стаж более восьми лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).Сумма выплат от фонда за время изоляции от COVID-19 составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода – для медицинских работников.