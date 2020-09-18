Курсанты Национального университета гражданской защиты Украины решили научить школьников боевым приемам. Олимпийский урок прошел в одной из школ города. Там побывала и корреспондент «Телеканала р1».

У девятиклассников харьковской школы №5 прошел необычный урок физкультуры. Вместо учителя его провели курсанты НУГЗУ и подполковник службы гражданской защиты чемпион Украины, континентальный чемпион по версии WBA Валентин Головко.– Эта идея пришла потому, что дети были на карантине, долго сидели дома и мало занимались подвижными видами спорта и спортом вообще. Поэтому наша задача – пропагандировать здоровый образ жизни, – говорит Валентин Головко.Сначала детям показали некоторые приемы, а потом провели небольшой мастер-класс.Учитель физкультуры Юрий Дядюх – в прошлом профессиональный футболист и подобные открытые уроки поощряет.– Самое главное, что у них есть желание. Школьники в девятом, десятом, одиннадцатом классах уже больше готовятся к ВНО. Ну вот, спасибо курсантам, что пришли, показали детям приемы. Ученикам было интересно, что-то новое для себя вынесли. Да и я как учитель чему-то научился.Так называемые олимпийские уроки курсанты гражданской защиты планируют проводить и в дальнейшем, чтобы популяризировать спорт среди молодежи.