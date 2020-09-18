Администрация одного из самых популярных национальных парков Таиланда Кхао Яй отправляет по почте туристам мусор, который они оставили на территории заповедника.

Как пишет BBC, перед входом в парк посетители должны пройти обязательную регистрацию с указанием места проживания. Это делается для того, чтобы сотрудники знали, куда высылать тайский «сувенир».Все пластиковые бутылки, жестяные банки, обертки и другие отходы складываются в картонную коробку и отправляются туристу, который решил разбить лагерь в парке. Кроме того, данные о правонарушителях предоставляются в правоохранительные органы, поскольку, выбрасывая мусор, отдыхающие нарушают Закон о национальных парках. Им может грозить большой штраф или тюремное заключение сроком на 5 лет.Администрация парка объясняет, что оставленный людьми мусор может быть особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча показал на своей странице в Facebook, как выглядят коробки с мусором, которые уже готовы к отправке. В каждой посылке находится записка следующего содержания: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхао Яй».