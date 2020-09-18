В следующем году я собираюсь выйти на пенсию – мне исполнится 60 лет. Скажите, какой стаж мне для этого необходим? Еще говорят, что со следующего года будут какие-то доплаты к пенсиям. Смогу ли я на них рассчитывать и в каком размете собираются доплачивать? Надежда Станиславовна

В Минсоцполитики разъяснили, как будет определяться право на пенсию в ближайшие годы.С 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.При выходе на пенсию:– с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 — необходимо не менее 27 лет;– с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 — не менее 28 лет;– с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 — не менее 29 лет;– с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 — не менее 30 лет;– с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 — не менее 31 года;– с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 — не менее 32 лет;– с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 — не менее 33 лет;– с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 — не менее 34 лет;– с 1 января 2028 года — не менее 35 лет.При этом в 2020 году женщины могут выйти на пенсию в 59,5 года при наличии 27 лет страхового стажа, а с марта 2021-го — в 59,5 года при наличии 28 лет страхового стажа.Что касается доплаты к пенсии в 2021 году, то, согласно разъяснениям Минсоцполитики, 685 гривен к установленной пенсии с января следующего года будут получать пенсионеры, которым больше 80 лет. Есть и другие условия.Какие доплаты установили?Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн).