Кому-то эти рекомендации придутся по вкусу, а кому-то они покажутся чьей-то безудержной нелепой фантазией. Решать вам самим...

То, как сегодня обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Завтра вам простят все что угодно. Однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.Ваши шутки могут быть приняты кем-то всерьез, что выльется в совершенно неожиданные последствия. Завтра не ищите встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуются свобода и полное отсутствие эмоций.Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными. Завтра не ешьте тяжелой пищи и оставайтесь в стороне от горячих дискуссий.Буквально рядом будут происходить значительные перемены, однако вас они могут и не коснуться. Завтра вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете.Постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций. Завтра сделайте паузу, отдохните — впереди весьма напряженные дни.Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Завтрашний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом.Сейчас главной задачей будет сохранение внутренней гармонии и душевного равновесия. Завтрашний день может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти — еще успеете отыграться.Вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие. Завтра Луна настроит вас на лирический лад.Сейчас имеет смысл побыть пессимистом — сэкономите массу нервной энергии. Завтра не стоит нещадно изнурять себя работой. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если нет возможности ими насладиться.Горе тому, кто попадется вам под руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий. Завтрашний день вряд ли можно назвать спокойным. Оглядите себя с пристрастием — не торчит ли где шило?Пришло время действовать. Объяснения можно отложить до лучших времен. Те, кто вас любит, поймут. Завтра может случится нечто, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь перекроить свои планы.У вас будут возможности и силы повлиять на мнение других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро. Завтра придет осознание, что вам необходим отдых, причем срочно.