В Верховной Раде предлагают узаконить использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете. Соответствующий законопроект № 4004 уже зарегистрирован в парламенте.

Проектом закона предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранительных органов и провайдеров при проведении оперативно-разыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещей и документов, пишет Liga.net Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных действий и доступа к информации о связи абонента, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительность и содержание.Также операторы должны способствовать проведению оперативно-разыскных мероприятий и не допускать разглашения информации об их проведении.Законопроектом предлагается дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создать порядок специальной конфискации виртуальных активов.В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства. К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.В законопроекте отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через не урегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация доходов, полученных преступным путем. В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу.Напомним, два года назад подобный закон был принят в РФ, и тоже якобы для борьбы с организованной преступностью.