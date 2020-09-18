Полицейские Харькова оперативно разоблачили мужчину в краже церковной утвари.

Как рассказали в ГУНП, 17 сентября около в отделение полиции поступило обращение от священнослужителя храма Святого священномученика Александра о том, что в неизвестный совершил кражу церковного имущества.Правоохранители установили, что 46-летний ранее не судимый злоумышленник через открытую дверь проник в нижний алтарь храма и похитил церковную утварь и книгу для крещения.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет