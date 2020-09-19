В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Кабмин утвердил новые образцы ряда документов для водителей. Как пишет Liga.net , в новые водительские удостоверения будут вносить данные о согласии или несогласии водителя на посмертное донорство, информацию о группе крови и резус-факторе. Там будет присутствовать электронный чип (что должно позволить избежать подделок). Бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).В свидетельства о регистрации транспортного средства будет вноситься информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство («Евро-2» — «Евро-2» или другой). Документ также будет оснащен электронным чипом.Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.