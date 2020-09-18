Накануне смерти 57-летний харьковчанин находился в депрессивном состоянии.

Как рассказали в отделе коммуникации областного главка, Около 15:30 на линию "102" позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился в гараж. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством."После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.На просьбу полицейских открыть дверь гаража человек никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью", - рассказали правоохранители.Сейчас на месте трагедии работает следственная группа и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.