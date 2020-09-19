Многие из нас, расчихавшись утром или заметив на коже сыпь, приходят к ошибочному выводу, что у них есть аллергия на те или иные продукты. Однако, согласно статистическим данным, пищевой аллергией страдают не больше 2% людей.

Как понять, с чем на самом деле связаны симптомы, похожие на аллергические, журналисты узнали у врача-аллерголога Ольги Ткаченко.— У детей аллергия встречается чаще, чем у взрослых. Например, причиной атопического дерматита она становится в 30% случаев, хотя сейчас считается, что это именно кожное заболевание. Но чаще всего причиной такого дерматита могут быть генетические нарушения строения белков кожи, и из-за этого страдают ее барьерные свойства. Однако высыпания могут быть вызваны разными неочевидными причинами: например, есть контактный дерматит, который сложно диагностировать — раздражение на косметику, памперсы, стиральный порошок, который остался на одежде. Понять, с чем это связано, бывает непросто, — отметила эксперт.По словам Ткаченко, истинная пищевая аллергия у взрослых встречается довольно редко, но зато бывают анафилактические реакции на пищу и перекрестная пищевая аллергия — например, если у человека есть аллергия на какие-то травы и он выпивает лекарство с травяным экстрактом, возникает реакция с отеком мягких тканей, что может быть опасно.— Бывает у взрослых и псевдоаллергия — если они употребили в большом количестве продукты гистаминолибераторы. Это соединения, которые сами по себе не вызывают сенсибилизации организма, но способствуют стимуляции клеток, отвечающих за выброс медиатора аллергии — гистамина. Это цитрусовые, шоколад, кофе. Съели немного — ничего не происходит, побольше — сразу пошла реакция. Но это не аллергия, — заметила Ольга Ткаченко.Кроме того, по ее словам, сегодня все мы едим не всегда качественную пищу — антибиотики, консерванты, красители и разные пищевые добавки также могут вызывать различные реакции организма. Однако тестов, которые смогли бы выявить этот аллерген, просто не придумали.— Что касается чихания, если оно привязано к сезону — это, скорее всего, аллергия. Так, в августе, например, цветут сорные травы — полынь, амброзия, лебеда. В сентябре появляется грибковая аллергия. Если чихаете утром — возможно, это бытовая аллергия — на строительную пыль или питомца, например. Для ОРВИ характерна температура, для аллергии — зуд век… Хотя в теории ОРВИ от аллергии отличить просто, на практике — не очень, — объяснила аллерголог.Ольга Ткаченко отметила, что с диагностикой аллергии дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, и чаще всего определить, на что у тебя аллергическая реакция, можно только после сбора анамнеза.— В этом плане с диагностикой не просто, важно найти хорошего врача, чтобы он сделал выводы по анамнезу — порой, это важнее любых анализов. Например, надо выяснять, где вы чувствуете себя хуже — дома, на улице, в офисе. Всегда можно зацепиться и понять связь. Подозреваете аллергию — лучше обратитесь к аллергологу и не делайте обследований самостоятельно, до посещения специалиста — часто они бывают не нужны и оказываются пустой тратой денег, — резюмировала эксперт.