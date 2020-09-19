Накануне «Схід Opera» отметила начало нового, 95-го сезона масштабным эффектным концертом «Опера гала». Никогда еще артисты не работали с такой самоотдачей. Зрители, пришедшие на концерт, моли в этом убедиться. А впереди их ждет еще немало сюрпризов.

Театр совершил переворот в искусстве

Зрители должны быть в масках

Середина осени будет напряженной

«Спартак» замер в ожидании

У коллектива «Схід Opera» в этом сезоне три памятные даты. Одна из них – 240 лет постановки первого музыкального спектакля. С 29 сентября по 7 октября 1780 года харьковский и курский генерал-губернатор граф Петр Румянцев-Задунайский проводил пышные празднества по поводу основания в Харькове наместничества. Вероятнее всего, именно в эти дни в городе и было показано первое театральное представление.Григорий Квитка-Основьяненко упоминал дошедшие до него рассказы об отставном солисте императорского балета Иваницком, собравшем труппу из 12 артистов. «Вспоминавшие об этом веселом для Харькова времени, – отмечал классик, – с восхищением рассказывали об одной из танцовщиц, маляривне (дочери маляра), пленявшей всех посетителей ловкостью и легкостью в танце». Сколько просуществовал первый театр, как сложилась судьба артистов, по сей день остается неизвестным, но главное – начало было положено.Вторая дата, которую отмечает харьковский театр оперы и балета – 145 лет появления в городе стационарного помещения для оперных антреприз – тоже является для коллектива знаковой. Ведь ко второй половине ХІХ века Харьков неоднократно посещали оперные труппы, в том числе и итальянские. Но к середине 1870-х годов интерес харьковчан к музыкальному театру возрос настолько, что они захотели наслаждаться постановками не от случая к случаю, а более или менее постоянно.И в декабре 1874-го (по новому стилю – в январе 1875-го) известный оперный артист, режиссер и антрепренер Фердинанд Бергер при поддержке мецената Пащенко открывает первое здание, специально предназначенное для музыкальных постановок.В начале ХХ века оперно-балетное искусство развивалось в городе достаточно интенсивно, и с 1920 года в Харькове, тогдашней столице Украины, опера начинает работать стационарно, наращивать материальную базу, собирать творческие силы. В 1924-м на ее сцене была впервые целиком поставлена опера «Тарас Бульба» Николая Лысенко, и это подтвердило готовность коллектива к созданию первого национального театра оперы и балета.3 октября 1925 года в торжественной обстановке он был открыт оперой «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского. Первый украинский государственный театр оперы и балета поставил перед собой задачу совершить переворот в оперном искусстве, создать нетрадиционные трактовки известных произведений – и ему это удалось.95-й сезон «Схід Opera» открывает в непростых условиях. Как отметил генеральный директор – художественный руководитель театра Олег Орищенко, творческий коллектив истосковался по работе, по общению со зрителем. Но в условиях карантинных ограничений большой зал театра может принять не более 220 зрителей, а если меры будут несколько ослаблены – 753.По словам директора, главное – что театры все-таки открываются, разрушая стену, возникшую между артистами и зрителями, ведь никакими интернет-постановками не заменить тот живой контакт, удивительный обмен энергией между актерами и публикой, который возникает только во время спектакля.И в «Схід Opera» сделано все, чтобы в нынешних условиях контакт этот был комфортным и безопасным: зрителей приглашают приходить на спектакли в масках, на входе будет осуществляться температурный скрининг, а рассадку посетителей произведут согласно необходимым нормам социального дистанцирования.Трудности, которые переживает театр, только мобилизуют коллектив. Главный хормейстер, заслуженный деятель искусств Украины Алексей Черникин, отметивший и собственный юбилей – 30-летие работы в ХНАТОБ, – уверен, что никогда еще артисты не работали с такой самоотдачей. Зрители, пришедшие на концерт «Опера гала», в этом убедились. А впереди их ждет немало сюрпризов. Серией постановок из своего репертуара театр отметит 180-летие выдающегося композитора Петра Чайковского, чьи произведения стали неотъемлемой частью его истории.Особенно яркой и напряженной для театра станет середина осени – 15 октября будет отмечаться юбилей прославленной балерины, педагога и балетмейстера Светланы Колывановой. Она, как сообщил Олег Орищенко, откроет Аллею звезд, которая разместится перед главным входом. А 16 октября состоится гала-концерт, посвященный 95-летию коллектива.Уже через неделю после празднований харьковчан ожидают сразу две премьеры. Зрителям покажут камерные оперы, созданные в рамках совместного с Украинским культурным фондом проекта «Молодежный музыкальный Hub Схід Opera» – «Человек, который перепутал жену со шляпой» Майкла Наймана и «Медиум» Джанкарло Менотти. Ближе к зимним праздникам ожидается премьера спектакля «Конек-горбунок» на музыку Родиона Щедрина.А вот для того чтобы состоялись самые резонансные премьеры сезона, заявленные еще на первую половину 2020-го, понадобится полное снятие карантинных ограничений – настолько масштабные постановки планируются. Это совершенно необычная версия балета «Спартак» Арама Хачатуряна (балетмейстер Георгий Ковтун) – с разрешения сына композитора в постановку будет введен и хор.И, конечно же, это новая украинская опера «Вышиваный. Король Украины». Написанная известным композитором Аллой Загайкевич на либретто Сергея Жадана, она приоткроет неизвестные страницы украинской истории, связанные с жизнью и гибелью Вильгельма Франца фон Габсбурга-Лотарингского, который был прозван сечевыми стрельцами Василем Вышиваным. Понадеемся, что в новом сезоне ничто не помешает этим премьерам увидеть свет рампы.