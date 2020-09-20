Узнать тайны «закрытой» территории, научиться рисовать авангардные плакаты, услышать интересные истории о харьковском футболе 1920-х годов – харьковчан приглашают на уникальный фестиваль, посвященный эпохе конструктивизма.

Энтузиасты пробуют свои силы

Посетителей пустят на закрытую территорию

Найти фильм в интернете невозможно

Госпром, Главпочтамт, Дворец железнодорожников, здание АТС и общежитие «Гигант» – здания, построенные в стиле конструктивизма стали настоящей визитной карточкой нашего города. Этой легендарной эпохе посвящен фестиваль, который пройдет 26 сентября на территории музейного комплекса УФТИ – музея атома.– В этом году мы получили финансирование Украинского культурного фонда на большой проект, связанный с конструктивизмом, который предполагает маркирование всех наших объектов той эпохи с занесением их в реестр. Мы создали карту зданий и сайт. Это большой проект, презентацию которого мы запланировали на 24 сентября. А параллельно, в ходе работы над ним, у нас появились партнеры, в частности, площадка УФТИ – и пришла идея провести фестиваль, посвященный эпохе конструктивизма, – рассказала «Вечернему Харькову» куратор проекта Олеся Чаговец. – Харьков славится зданиями, построенными в этом стиле, нам есть что показать, есть местные «фишки». Украинский культурный фонд не финансирует фестиваль – мы это делаем собственными силами. Просто большой проект инвентаризации памятников архитектуры вдохновил нас на эту идею. Пока мы проводим его в скромных масштабах, потому что делаем это в первый раз – эдакий пробный мини-фестиваль. Посмотрим, как все пройдет. Возможно, будем проводить и более масштабные мероприятия, посвященные эпохе авангардизма.По словам Олеси Чаговец, фестиваль станет уникальным событием для Харькова.– Будет семь отдельных тематических локаций, среди которых – аллея конструктивизма. Мы хотим на огромных баннерах – два метра на полтора – распечатать изображения харьковских зданий в стиле конструктивизм и разместить их на растяжках вдоль аллеи в музейном комплексе УФТИ. Также планируем раскрыть тему авангардного плаката, показать, как он развивался в 1920–1930-е годы, – рассказывает куратор проекта. – Кроме того, будут экскурсии по территории УФТИ. Не поверите, но там расскажут много интересного. Это бывшая закрытая территория, на которой находятся различные комплексы, тоже построенные в стиле конструктивизм. Объект открыли недавно. Маршрут рассчитан в среднем на три часа, но в рамках фестиваля будет проведено несколько часовых экскурсий в сокращенном варианте – только по территории, без посещения зданий. Еще на трех локациях четыре лектора из Харькова и Киева расскажут много интересного об авангардном плакате, авангардном искусстве и даже о футболе авангардной эпохи. Это 1920-е годы, на которые пришелся расцвет харьковского футбольного клуба «Динамо».На мастер-классах можно будет попробовать свои силы по созданию авангардистского плаката и написанию футуристического текста.– Лекторы расскажут и покажут, как создавался плакат и дадут возможность самому попробовать свои силы в данном направлении искусства. Кроме того, запланирована презентация очень интересной игры, посвященной 1920-м годам. Многих наверняка заинтересует мастер-класс, связанный с привлечением волонтеров в подобные проекты, то есть не теоретический, а практический курс, – говорит Олеся Чаговец.Также гостей фестиваля ждет кинопоказ.– В первой части планируется видеоинсталляция «Харьков в 1920-е годы» – для людей, желающих посмотреть выдержки из киноархивов. А потом состоится показ фильма «Дом», посвященный Госпрому. Это будет эксклюзивная трансляция фильма немецкого производства, его показывают только на фестивалях и скачать где-то в интернете невозможно, – интригует куратор проекта.Также можно будет посетить «Фотозону с Ландау» (именно в УФТИ Лев Ландау начал работу над своим «Теоретическим минимумом») и ознакомиться с картой харьковского конструктивизма.Фестиваль пройдет 26 сентября с 12.00 до 18.00. Вход на все мероприятия – свободный.