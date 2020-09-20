Кабинет министров изменил критерии для ужесточения карантинных мер. Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

Ужесточать меры будут в том случае, если в городе наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом на сто тысяч больше, чем в пять раз, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов. При этом в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.Кроме того, теперь в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% сидячих мест. Также Кабмин отменил норму о 50% заполняемости в культурных учреждениях.К слову, с 14 сентября начало действовать новое распределение регионов по уровню эпидемической опасности. Так, в 37 административных единицах установлен красный уровень, в 86 – оранжевый, в 173 – желтый. Сейчас красный уровень предусматривает запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов и т.д.