Основной медосбор закончен – пчелы готовятся к зиме: запасают мед на зиму, заделывают щели в улье прополисом, усиливают охрану входа и изгоняют из ульев лишних нахлебников – трутней. Кто не работает, тот отправляется на свалку истории – таков закон пчелиной семьи.Пчелиная семья состоит из матки, трутней и рабочих пчел – каждый выполняет свою работу, без которой семья не сможет жить и противостоять различным природным факторам. Миллионы лет день за днем, круглосуточно, не прерываясь на сон, пчелы делают свое дело .
Новая королева улья убивает старую
Выживание колонии медоносных пчел в улье полностью зависит от пчелиной матки.
– Королева является единственной пчелой в улье, у которой полностью развиты репродуктивные органы. Это женская особь, чья цель – откладывание яиц, из которых получаются рабочие пчелы, – рассказывает председатель ОО «Харьковский областной союз пасечников» Денис Солдатов. – В сезон она откладывает столько яиц, что их вес превышает ее собственную массу. Хорошая породистая селекционированная матка может откладывать до трех тысяч яиц в сутки.
Пчелиная матка определяется, когда пчелы еще находятся в стадии личинок. Личинке, которая была выбрана потенциальной королевой, подается особое питание.
– Если трутни потребляют нектар и воду, личинки рабочей пчелы 3–5 дней питаются маточным молочком, а потом — водой и пыльцой, то матка кормится исключительно маточным молочком, – продолжает пасечник. – Личинки, которых улей выбирает в качестве потенциальных королев, содержатся в необычных сотах – они больше по размеру и расположены не горизонтально, как все остальные, а вертикально. Таким образом, королева в ходе своего развития висит вниз головой.
И если рабочая пчела живет летом 38–40 дней, а зимой – до 250–280 дней, то продолжительность жизни матки составляет пять лет.
– Если же пчелы видят, что матка плохо работает, они закладывают новую. И новая королева убивает старую. У пчел все четко – если ты не работаешь, тебя отправляют на свалку истории, – замечает Денис Солдатов.
У пчелиной семьи может быть десяток отцов
Трутни – особи мужского пола, чья задача – оплодотворить матку. Больше они не делают ничего. Однако несмотря на «беззаботную жизнь», судьба у них достаточно печальная.
– С наступлением холодов их выгоняют из улья и они погибают холодной голодной смертью. И только в слабых семьях трутни остаются на зиму. Сильные семьи выведут новых, а слабые понимают, что весной у них не будет такой возможности, поэтому и оставляют «мужчин» зимовать, – рассказывает Денис Солдатов.
Кстати, у молодой матки может быть несколько десятков брачных партнеров. Когда новая королева становится достаточно взрослой, она покидает улей, где может воспользоваться для спаривания услугами трутней из другого улья.
– Брачные вылеты продолжаются несколько дней. После оплодотворения, которое происходит в воздухе, молодая пчелиная матка возвращается в родной улей, – рассказывает пчеловод. – Матка может спариваться до 33 дней и прилетает домой с запасом семени трутней, которого ей хватает для производства потомства на всю жизнь, то есть в течение трех–пяти лет.
Трутень же, который спаривается с маткой, мгновенно погибает.
– У него отрывается семенная капсула и остается в теле пчеломатки. Можно провести аналогию с гибелью пчелы, которая ужалила человека – при укусе у нее отрываются часть кишечника и ядовитая железа, – рассказывает Денис Солдатов. – Трутень, который спариться не успел, доживет до осени, пока его не изгонят из улья.
Сорок дней – и пчелы нет
Рабочие пчелы проделывают всю необходимую работу – от выращивания молодых пчелок до добычи меда на всю семью. Причем род деятельности зависит от возраста пчелы.
– Молодые пчелы в возрасте от одного до пяти дней занимаются уборкой, то есть чистят стенки ульев, сотов. С третьего дня начинается выделение воска, и они приступают к строительству сотов и параллельно выполняют роль кормильцев – разносят корм молодняку в улье. С десятого дня часть пчел начинает летать за водой, а другая часть кормит матку. Они вырабатывают маточное молочко и закладывают его в ячейки для выращивания раствора. И уже с 15–20-го дня пчелы становятся летными, то есть отправляются за нектаром и водой, – говорит Денис Солдатов. – На закате своей жизни пчела становится лысой, с обтрепанными крыльями, то есть полностью отработанной. Сорок дней – и пчелы нет, она просто изнашивается. Хотя уже доказано, что более 10% пчел отлынивают от работы. Однако пчелу с медом принимают в любой улей, даже в чужой, тогда как пчела без меда может попасть только в свой. Пчелы – уникальные насекомые. Они различают ультрафиолетовые лучи, невидимые для человеческого глаза, видят магнитное поле Земли, но при этом не различают красный цвет – воспринимают его как черный.
Тяжесть зимовки берет на себя молодняк
С приближением холодов пчелы готовятся к зиме – запасают мед, заделывают щели в улье прополисом, усиливают охрану входа, чтобы никто не добрался до запасов меда. И хотя матка уже не производит такое большое количество яиц, как весной и летом, пчелы по-прежнему заботятся о ней: обильно кормят, предоставляют место для кладки, освобождая от меда середину гнезда – самое теплое место.
Во время медосбора пчелы трудятся целыми сутками: днем собирают нектар, ночью готовят из него мед. Многие погибают, а оставшиеся в живых настолько изношены, что уже не в состоянии перенести зиму. Вся тяжесть зимовки и будущее семьи ложится на тех, кто появился на свет в августе и сентябре. Самые жизнедеятельные, молодые и сильные, они до следующего сезона сохраняют способность выхаживать новое поколение, строить соты, собирать мед и пыльцу.