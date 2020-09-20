Основной медосбор закончен – пчелы готовятся к зиме: запасают мед на зиму, заделывают щели в улье прополисом, усиливают охрану входа и изгоняют из ульев лишних нахлебников – трутней. Кто не работает, тот отправляется на свалку истории – таков закон пчелиной семьи.

Новая королева улья убивает старую

У пчелиной семьи может быть десяток отцов

Сорок дней – и пчелы нет

Тяжесть зимовки берет на себя молодняк

Пчелиная семья состоит из матки, трутней и рабочих пчел – каждый выполняет свою работу, без которой семья не сможет жить и противостоять различным природным факторам. Миллионы лет день за днем, круглосуточно, не прерываясь на сон, пчелы делают свое дело .Выживание колонии медоносных пчел в улье полностью зависит от пчелиной матки.– Королева является единственной пчелой в улье, у которой полностью развиты репродуктивные органы. Это женская особь, чья цель – откладывание яиц, из которых получаются рабочие пчелы, – рассказывает председатель ОО «Харьковский областной союз пасечников» Денис Солдатов. – В сезон она откладывает столько яиц, что их вес превышает ее собственную массу. Хорошая породистая селекционированная матка может откладывать до трех тысяч яиц в сутки.Пчелиная матка определяется, когда пчелы еще находятся в стадии личинок. Личинке, которая была выбрана потенциальной королевой, подается особое питание.– Если трутни потребляют нектар и воду, личинки рабочей пчелы 3–5 дней питаются маточным молочком, а потом — водой и пыльцой, то матка кормится исключительно маточным молочком, – продолжает пасечник. – Личинки, которых улей выбирает в качестве потенциальных королев, содержатся в необычных сотах – они больше по размеру и расположены не горизонтально, как все остальные, а вертикально. Таким образом, королева в ходе своего развития висит вниз головой.И если рабочая пчела живет летом 38–40 дней, а зимой – до 250–280 дней, то продолжительность жизни матки составляет пять лет.– Если же пчелы видят, что матка плохо работает, они закладывают новую. И новая королева убивает старую. У пчел все четко – если ты не работаешь, тебя отправляют на свалку истории, – замечает Денис Солдатов.Трутни – особи мужского пола, чья задача – оплодотворить матку. Больше они не делают ничего. Однако несмотря на «беззаботную жизнь», судьба у них достаточно печальная.– С наступлением холодов их выгоняют из улья и они погибают холодной голодной смертью. И только в слабых семьях трутни остаются на зиму. Сильные семьи выведут новых, а слабые понимают, что весной у них не будет такой возможности, поэтому и оставляют «мужчин» зимовать, – рассказывает Денис Солдатов.Кстати, у молодой матки может быть несколько десятков брачных партнеров. Когда новая королева становится достаточно взрослой, она покидает улей, где может воспользоваться для спаривания услугами трутней из другого улья.– Брачные вылеты продолжаются несколько дней. После оплодотворения, которое происходит в воздухе, молодая пчелиная матка возвращается в родной улей, – рассказывает пчеловод. – Матка может спариваться до 33 дней и прилетает домой с запасом семени трутней, которого ей хватает для производства потомства на всю жизнь, то есть в течение трех–пяти лет.Трутень же, который спаривается с маткой, мгновенно погибает.– У него отрывается семенная капсула и остается в теле пчеломатки. Можно провести аналогию с гибелью пчелы, которая ужалила человека – при укусе у нее отрываются часть кишечника и ядовитая железа, – рассказывает Денис Солдатов. – Трутень, который спариться не успел, доживет до осени, пока его не изгонят из улья.Рабочие пчелы проделывают всю необходимую работу – от выращивания молодых пчелок до добычи меда на всю семью. Причем род деятельности зависит от возраста пчелы.– Молодые пчелы в возрасте от одного до пяти дней занимаются уборкой, то есть чистят стенки ульев, сотов. С третьего дня начинается выделение воска, и они приступают к строительству сотов и параллельно выполняют роль кормильцев – разносят корм молодняку в улье. С десятого дня часть пчел начинает летать за водой, а другая часть кормит матку. Они вырабатывают маточное молочко и закладывают его в ячейки для выращивания раствора. И уже с 15–20-го дня пчелы становятся летными, то есть отправляются за нектаром и водой, – говорит Денис Солдатов. – На закате своей жизни пчела становится лысой, с обтрепанными крыльями, то есть полностью отработанной. Сорок дней – и пчелы нет, она просто изнашивается. Хотя уже доказано, что более 10% пчел отлынивают от работы. Однако пчелу с медом принимают в любой улей, даже в чужой, тогда как пчела без меда может попасть только в свой. Пчелы – уникальные насекомые. Они различают ультрафиолетовые лучи, невидимые для человеческого глаза, видят магнитное поле Земли, но при этом не различают красный цвет – воспринимают его как черный.С приближением холодов пчелы готовятся к зиме – запасают мед, заделывают щели в улье прополисом, усиливают охрану входа, чтобы никто не добрался до запасов меда. И хотя матка уже не производит такое большое количество яиц, как весной и летом, пчелы по-прежнему заботятся о ней: обильно кормят, предоставляют место для кладки, освобождая от меда середину гнезда – самое теплое место.Во время медосбора пчелы трудятся целыми сутками: днем собирают нектар, ночью готовят из него мед. Многие погибают, а оставшиеся в живых настолько изношены, что уже не в состоянии перенести зиму. Вся тяжесть зимовки и будущее семьи ложится на тех, кто появился на свет в августе и сентябре. Самые жизнедеятельные, молодые и сильные, они до следующего сезона сохраняют способность выхаживать новое поколение, строить соты, собирать мед и пыльцу.