Я перестала употреблять курятину, потому что кур выращивают по ускоренной технологии, то есть с применением гормонов. Перешла на индюшатину. Но соседка уверяет, что и это мясо есть не стоит. Рассудите! Лилия Петровна Д.

Бройлер – не птица

Компромат на субпродукты

Сырье быстро портится

Любопытно, что в курином мясе белка даже больше, чем в говядине или свинине. В курятине – около 21 % белка, а в мясе крупного рогатого скота – около 18 %. Кроме того, куриные белки хороши тем, что быстрее поддаются технологической обработке и легче усваиваются. Неслучайно говядину приходится варить почти в два раза дольше, чем курятину – это связано со строением белков, и прежде всего белков соединительной ткани.Однако под полезным мясом кур подразумеваются не бройлеры, выращенные по ускоренной технологии, а хозяйская птица, которую выкармливают естественным кормом и выращивают не три месяца, а год.К сожалению, куриное мясо как диетический продукт утрачивает свои позиции, говорят диетологи. Получение мяса по интенсивным технологиям предусматривают добавление в корм животных гормональных препаратов, антибиотиков, искусственных витаминов, которые накапливаются в птице. Они не только сохраняются в тканях, но и как все растворимые вещества, переходят в бульон. Поэтому употреблять такую пищу каждый день не рекомендуется.Оказывается, индюшатина тоже среди аутсайдеров. Раньше она по праву считалась диетическим мясом, но теперь индюки по габаритам стали больше похожи на птеродактилей, а это значит, что их выращивают с помощью искусственных и далеко небезвредных добавок.Субпродукты – ценное сырье, считают специалисты. Внутренние органы животных содержат в достаточном количестве и белки, и витамины. К слову, в субпродуктах может быть даже больше витаминов, чем в мясе (печень, например, очень богата витаминами А, С и фолиевой кислотой). Кроме того, в субпродуктах немало фосфора, магния и калия.Тем не менее, налегать на субпродукты специалисты не рекомендуют. Мнение о том, что мясные субпродукты аккумулируют в себе яды, не беспочвенны. Печень, например – это орган, в котором происходит обезвреживание посторонних веществ, попадающих в организм, в том числе и токсинов. Если животное выращивали в неблагоприятных экологических условиях, и оно получало корма, загрязненные, скажем, микотоксинами (грибковыми ядами), не исключено, что содержание этих веществ в его печени будет повышенным. А микотоксины способны провоцировать возникновение злокачественных новообразований в организме человека. В почках убойных животных тоже могут накапливаться вредные вещества, которые выводятся из организма животного вместе с мочой.В субпродуктах содержится большое количество соединительной ткани, которая также способна аккумулировать в себе токсины. Кроме того, такие продукты нежелательны для людей с пониженной секреторной функцией желудочно-кишечного тракта, так как соединительная ткань содержит значительное количество трудно перевариваемых коллагеновых белков, что создаёт дополнительную нагрузку на почки. По причине недостатка пищеварительных ферментов после еды могут появиться ощущение тяжести, нарушения стула.Мало того, субпродукты очень быстро портятся, поэтому требуют строгого соблюдения условий хранения, параметров технологического процесса.По мнению специалистов, субпродукты в большей степени, чем мясо, загрязнены микроорганизмами, которые из-за высокой влажности сырья чувствуют себя там комфортно и быстро размножаются. То есть с точки зрения микробиологической порчи это сырье более уязвимо, поэтому субпродукты относят к особо скоропортящимся продуктам, имеющим очень ограниченный срок хранения с обязательным применением низких температур.С субпродуктами нужно быть осторожными людям, склонным к подагре, потому что азотистых экстрактивных веществ там гораздо больше, чем в мясе. Особенно богата ими печень. А мозги содержат много жира, который может способствовать отложению холестерина. Мясо гусей трудно переваривается, особенно если в пищеварительной системе есть нарушения. В частности, если нарушена секреторная функция органов пищеварения, такое мясо в рационе лучше ограничить.Некоторые диетологи, приверженцы домашнего питания, рекомендует покупать мясо на рынке и готовить полноценные блюда а не увлекаться сосисками, колбасами и копченостями, поскольку качество этих продуктов далеко от стандартов диетических продуктов. На украинских прилавках настоящие копченые продукты практически отсутствуют, зато появилось «крашеные», предупреждают специалисты.Традиционная технология приготовления копченостей в специальной камере при определенной температуре – длительная (занимает несколько недель) и очень дорогостоящая. Взамен такой технологии производителю предлагают массу коптильных жидкостей. Ими нашприцовывают продукты, а сверху подкрашивают, чтобы они приобрели привлекательный золотистый оттенок, поэтому лучше ими не увлекаться.