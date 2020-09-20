Не исключено, что в ближайшее время харьковчане не смогут купить после десяти вечера бутылку пива или разжиться пачкой сигарет – озадачившись общественным здоровьем украинцев, парламентарии предлагают запретить продажу алкоголя и табака по ночам. Поможет ли это справиться с вредными привычками населения?

Пиар-ход перед выборами

Методы – не те

Сигареты нужно продавать только в спецмагазинах

В Украине могут запретить продавать ночью не только алкоголь, но и сигареты – в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №4058 «О системе общественного здоровья и об обеспечении эпидемического и санитарного благополучия населения».Документ предусматривает введение запрета на продажу некоторых товаров в ночное время. Так, с 22.00 до 10.00 в стационарных точках продажи нельзя будет купить пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовое вино, табачные изделия, электронные сигареты и заправку к вейпам. Табу не распространяется на рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания. Такими мерами законодатели рассчитывают снизить процент распространение курения в стране до 2025 года.Кстати, в марте 2018 года Верховная Рада предоставила органам местного самоуправления специальные полномочия устанавливать в пределах соответствующей административной территории ограничение или запрет на продажу субъектами хозяйствования (кроме ресторанов) пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в определенное время суток. Харьковская городская власть этим правом не воспользовалась. А вот табак везде можно было покупать в любое время.Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак расценивает такой запрет не иначе как пиар-ход перед выборами, поскольку никакого практического смысла в нем не видит.– В этом смысла нет, потому то любой запрет предполагает, что его нужно обеспечить. Но если человек очень хочет выпить или покурить, то он это сделает. Купит алкоголь и сигареты не в магазине официально, где есть контроль товаров, а в разливайке либо на руках и покурит уже, возможно, не сигареты, – говорит эксперт. – Если нет возможности обеспечить запрет, сделать так, чтобы алкоголь и табак не продавались нигде, то это достаточно спорный запрет. Я не вижу в этом каких-то преимуществ. Скорее всего, просто пиар-ход перед выборами.Тем более что со стороны правоохранительных органов жесткого контроля соблюдения подобных запретов не наблюдается.– Мы прекрасно знаем, что «наливайки» существуют. Так что лучше пусть человек купит и выпьет фабричную водку, нежели какой-то фальсификат, потому что это большой риск для здоровья, – считает Александр Чумак.С алкоголизмом, отмечает эксперт, борются не такими методами – не запретами.– Нужно бороться с пагубным явлением, как говорится, с младых ногтей пропагандой здорового образа жизни. И создавать такие условия жизни, чтобы люди не впадали в депрессию, потому что довольно часто люди с низким достатком просто «заливают горе» в тех же «наливайках», где пойло дешевле, чем фабричный алкоголь, – говорит Александр Чумак.Кроме того, прямо на улицах стоят раскладки с контрабандыми сигаретами очень низкого качества, замечает он.– Поэтому запрещать официальную продажу курева в магазинах, пусть даже в ночное время – глупо, – считает эксперт.Координатор ОО «Харьков без табачного дыма» Александр Калмыков говорит, что рациональное зерно в запрете ночной продажи сигарет все же есть. Мало того, он предлагает более радикальные меры – вообще наложить табу на продажу табачных изделий в обычных магазинах и супермаркетах.– Казалось бы, какую роль может сыграть такой запрет на ночную продажу сигарет в борьбе с табакокурением? Но все же здравый смысл в этом есть, – уверяет он. – Человек начинает курить либо добровольно, либо под давлением табачной индустрии, под влиянием скрытой рекламы сигарет. Согласитесь, что курящий герой нередко мелькает в телефильмах, невозможно пройти мимо касс в супермаркетах, не обратив снимание на витрины с яркими пачками. Играет роль и уличная пропаганда курения. Между тем табачная зависимость входит в перечень заболеваний по международному классификатору болезней, а табак – это фактически узаконенный наркотик. Но если его широко и повсеместно продавать, то создается впечатление, что курение – в общем-то, норма. А ведь курильщик наносит вред не только себе, но и здоровью окружающих. Я сторонник даже более жесткой позиции – запретить продажу сигарет в супермаркетах не только ночью, а вообще. Пусть торгуют табачными изделиями лишь в определенных специализированных магазинах для табакозависимых людей, куда они будут приходить и получать свою дозу. Таким образом, будет меняться и общественное мнение. И этот запрет на продажу табака по ночам как раз вписывается в концепцию изменения сознания общества.