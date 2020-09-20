Научных работ, посвященных флирту, мало. Между тем эта тема волнует огромное число людей, ведь многие не могут отличить флирт от вежливости, что ведет к неверным выводам о собеседнике и самом себе.

Ученые из Канзасского университета (США) решили исправить ситуацию и выяснить, характерно ли для флирта какое-то особое выражение лица, которым бы женщина показывала свой интерес к мужчине.Ученые просили профессиональных актрис, а также добровольцев спонтанно показать такое выражение лица либо сделать это согласно существующим инструкциям по определению флирта. В результате удалось установить, что некоторые женщины справлялись с этой задачей более эффективно, чем другие. В то же время большинство мужчин, как выяснили исследователи, способны распознать выражение женского лица, указывающее на то, что дама флиртует. Однако не все мужчины одинаково хорошо справляются с этой задачей.Исследователи использовали систему кодирования мышечных действий лица, чтобы классифицировать морфологию «выражения кокетства». Кодирование показало, что самым эффективным сигналом флирта были повернутая и слегка наклоненная вниз голова, легкая улыбка и взгляд в сторону объекта флирта.Некоторые психологи называют и другие признаки женского флирта: поправление волос (голова при этом направлена вниз, а шея открыта), облизывание или надувание губ, опущенные глаза, короткие взгляды в сторону собеседника и частое моргание. Для обоих полов свидетельством флирта также будут: оживленность, частый смех, больший интерес друг к другу, скрещенные ноги в направлении собеседника и прикосновения.