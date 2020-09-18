События Пианино, украшенные разнообразными рисунками, будут радовать харьковских школьников Вечерний Харьков 21:28 120 Музыкальные объекты передают школам в рамках проекта Kharkiv Music Fest. Подробности в сюжете Вечірніх новин. Читайте также В Харькове презентовали книгу, написанную женщиной, которая поборола рак (видео) В Ермилов Центре открылась выставка Александра Животкова «Тримайся коріння» (видео) Спустя 75 лет после Второй мировой войны опасные боеприпасы все еще угрожают жизни людей БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове презентовали книгу, написанную женщиной, которая поборола рак (видео) События 22:00 Лента новостей В Харькове презентовали книгу, написанную женщиной, которая поборола рак (видео) 22:00 Пианино, украшенные разнообразными рисунками, будут радовать харьковских школьников 21:28 В Ермилов Центре открылась выставка Александра Животкова «Тримайся коріння» (видео) 21:07 Спустя 75 лет после Второй мировой войны опасные боеприпасы все еще угрожают жизни людей 20:39 В полиции рассказали подробности самоубийства мужчины на улице Алчевских (видео) 20:00 Обокрал храм: харьковчанину грозит до шести лет лишения свободы 19:30 Какие доплаты установлены пенсионерам 19:10