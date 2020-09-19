Прокуратура передала дело в суд.

Как сообщили в областной прокуратуре, согласно материалам следствия директор Харьковского филиала государственного учреждения, осуществляющего экспертный надзор за состоянием почв Украины, вступил в преступный сговор с подчиненным.«В апреле текущего года двое чиновников предложили мужчине передать им деньги за экспертное заключения по качеству почвы и анализа земли сельскохозяйственного назначения. Сумма «услуги» составила 12 тысяч гривен. 10 июня человек перевел указанную сумму на банковский счет третьего лица и получил обещанное экспертное заключение.В тот же день директора филиала и его подчиненного задержали и сообщили о подозрении», - рассказали в ведомстве.Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.