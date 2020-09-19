События В Харьковской области заметили мини-торнадо (видео) Вечерний Харьков 08:48 848 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА" Читайте также Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа Напал на авто с молотком: полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между водителями В Харьковской области полицейские задержали грабителя прямо на месте преступления БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа События 13:57 Лента новостей Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний 14:25 Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа 13:57 Водители будут получать права нового образца 12:43 Напал на авто с молотком: полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между водителями 12:10 Интернет-провайдеров заставят раскрывать данные о пользователях? 11:05 В Харьковской области полицейские задержали грабителя прямо на месте преступления 10:23 Астропрогноз на 19–20 сентября 2020 г. 09:32