Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Свинаренко, 14, 18, 20 до 20:00 19.09.20 г.пер. Белостокский, 10 (п. №1) до 00:00 20.09.20 г.; ул. Фисановича, 16/12 (п. №2), ул. Халтурина, 57, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 17:00 20.09.20 г.ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.20 г.ул. Танкопия, 6 (п. №1,4, стояк), 14 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк) до 20:00 20.09.20 г.; ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 19.09.20 г.ул. Новый Быт, 35 (п. №2) до 17:00 19.09.20 г.; ул. Волонтерская( Социалистическая), 68(п. №1, стояк) до 20:00 19.09.20 г.пр. Науки, 29, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 19.09.20 г.