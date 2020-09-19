Правоохранители успели приехать до того, как грабитель скрылся.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, 18 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Безлюдовка в частном доме сработала сигнализация.На место происшествия выехали сотрудники охранного агентства и следственно-оперативная группа отдела полиции, которые задержали возле дома 36-летнего мужчину."Следователи установили, что задержанный приехал в поселок Безлюдовка с товарищем на автомобиле. Согласно разработанному плану, один из мужчин остался в машине, а другой отжал пластиковое окно, проник в дом и похитил телевизор «Samsung», TV- бокс и золотые украшения. Похищенные вещи злоумышленник положил к автомобилю своего сообщника. После чего сразу был задержан полицией охраны. Увидев правоохранителей, второй злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле", - прокомментировали в ведомстве.Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.