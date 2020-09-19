В результате конфликта никто не пострадал.

Комментируя происшествие в полиции рассказали, что утром,19 сентября, двигаясь на служебном автомобиле по улице Благовещенская, сотрудники патрульной полиции заметили, что неизвестный мужчина разбивает молотком окна автомобиля «Mercedes»."На месте происшествия полицейские выяснили, что между водителями возник конфликт на дороге возле города Пересечное. Водитель «Киа» догнал автомобиль «Mercedes» возле Южного вокзала, достал молоток и начал бить по окнам.В настоящее время 53-летний водитель «Киа» доставлен в отделение полиции. С ним работают следователи.Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в главке.