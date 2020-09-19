События Выставка собак в Харькове: домашние любимцы восхитили публику (видео) Вечерний Харьков 16:37 414 На стадионе "Солнечный" стартовала двухдневная кинологическая выставка собак. Читайте также Оперный театр разрушил стену между артистами и зрителями В центре Харькова на четыре дня перекроют улицу На Салтовке перевернулась \"бетономешалка\" (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Оперный театр разрушил стену между артистами и зрителями События 17:40 Лента новостей Оперный театр разрушил стену между артистами и зрителями 17:40 Выставка собак в Харькове: домашние любимцы восхитили публику (видео) 16:37 В центре Харькова на четыре дня перекроют улицу 16:03 На Салтовке перевернулась \"бетономешалка\" (фото) 15:15 Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний 14:25 Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа 13:57 Водители будут получать права нового образца 12:43