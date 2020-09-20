Организаторы бизнеса продавали продукцию с поддельными акцизными марками.

Правоохранители пресекли деятельность сети, организаторы которой на территории Харькова занималась незаконным сбытом табачных изделий под брендами известных марок, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога.19 сентября полицейские провели ряд одновременных обысков у фигурантов, по результатам которых была изъята незаконная продукция на общую сумму более 800 000 гривен.После проведения судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за подделку акцизных марок. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.