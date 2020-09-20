Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 19 сентября на берегу водоема в поселке Слобожанское.

Как сообщили в пресс-службе главка, вечером 18 сентября 17-летний подросток, в присутствии своих друзей, избил пострадавшего, бросил мужчину в водоем, взял деревянную палку и начал топить.По данному факту следственным открыто уголовное производство по статьям за грабеж и умышленное убийство17-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.