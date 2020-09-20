События Авария на Клочковской остановила движение трамваев (фото) Вечерний Харьков 14:04 2786 Об этом сообщают очевидцы в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также Граждан решили насильно отучать от вредных привычек Полицейские задержали подростка за убийство односельчанина Как пчелы готовятся к зиме БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Граждан решили насильно отучать от вредных привычек События 16:05 Лента новостей Как наверняка узнать, что девушка флиртует 17:42 Граждан решили насильно отучать от вредных привычек 16:05 Индюшатина себя скомпрометировала 14:26 Авария на Клочковской остановила движение трамваев (фото) 14:04 Полицейские задержали подростка за убийство односельчанина 13:10 Как пчелы готовятся к зиме 12:42 «Лучшие друзья человека» очаровали харьковчан на выставке в Харькове (видео) 11:12