Запись с видеорегистратора была опубликована в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".



Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Кандидат в мэры от Блока Светличной, коррупция в ХОГА и пол миллиарда на океанариум: основные события Харьковщины за неделю

События