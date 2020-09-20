Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жила Харьковская область 14 - 20 сентября.Руководитель аппарата ХОГА выписывал самому себе премии
По факту коррупции чиновника составлены четыре протокола.
Из-за COVID-19 в Харькове отменили "Велодень-2020"
Такое решение в руководстве города объясняют ростом заболеваемости.
Геннадия Кернеса госпитализировали в немецкую клинику "Шарите"
У харьковского мэра обнаружили осложнения на фоне коронавирусной инфекции и повреждений после покушения.
Блок Юлии Светличной «Разом» обнародовал имя того, кто будет бороться за пост главы Харькова
Областная региональная политическая организация политической партии «Блок Светличной «Разом!» официально определилась с кандидатурой от партии на должность городского головы Харькова. На местных выборах 25 октября 2020 партию будет представлять именно Игорь Черняк.
«Кризису назло?»: На океанариум в зоопарке Харькова потратят астрономическую сумму
КП "Харьковский зоологический парк" потратит 488 012 184 гривен на строительство нового океанариума.
На улице Алчевских покончил с собой мужчина
В полиции рассказали подробности трагедии.
Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа
Об отключении от газоснабжения жителей Шевченково Первого сообщают в АО "Харьковгаз".
Полицейские задержали подростка за убийство односельчанина
Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 19 сентября на берегу водоема в поселке Слобожанское.