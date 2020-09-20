Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жила Харьковская область 14 - 20 сентября.

На улице Алчевских покончил с собой мужчина

Жители села в Харьковской области на пять дней останутся без газа



Полицейские задержали подростка за убийство односельчанина

По факту коррупции чиновника составлены четыре протокола.Такое решение в руководстве города объясняют ростом заболеваемости.У харьковского мэра обнаружили осложнения на фоне коронавирусной инфекции и повреждений после покушения.Областная региональная политическая организация политической партии «Блок Светличной «Разом!» официально определилась с кандидатурой от партии на должность городского головы Харькова. На местных выборах 25 октября 2020 партию будет представлять именно Игорь Черняк.КП "Харьковский зоологический парк" потратит 488 012 184 гривен на строительство нового океанариума.В полиции рассказали подробности трагедии.Об отключении от газоснабжения жителей Шевченково Первого сообщают в АО "Харьковгаз".Тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 19 сентября на берегу водоема в поселке Слобожанское.