Соответствующее решение было принято на заседании конференции партии «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ».

19 сентября в Харькове прошла партийная конференция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. По ее результатам были сформированы избирательные списки.«Основной задачей этого дня было определить, кто готов представлять интересы жителей в округах. Каждый кандидат должен ответить для себя на вопрос: «Чем я могу быть полезен своим избирателям и что я реально могу сделать», - рассказали в партии.По итогам конференции общим голосованием была сформирована команда на всей территории Харьковщины. Лидер списка в области - Глава Харьковской региональной организации партии Игорь Райнин. Список в городской совет возглавляет кандидат на пост Харьковского городского головы – Александр Фельдман.«Нам удалось сформировать команду профессионалов из различных сфер деятельности. Мы считаем, что настоящими представителями в местных советах должны быть люди, имеющие не только желание, но и опыт. Жители Харьковщины достойны кандидатов, имеющих четкую программу и понимание, как можно улучшить ситуацию на их округе» - подчеркнул Игорь Райнин.