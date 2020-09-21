Пострадавшего оператора пришлось извлекать с помощью спасателей.

Как рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям, 20 сентября на номер «101» поступило сообщение о том, что по улице Велико-Бурлуцкая перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина. Оператора зажало между конструкциями кабины и для его спасения была необходима помощь спасателей."На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика спасли", - прокомментировали в ведомстве.Пострадавший доставлен в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.