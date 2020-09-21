В Лос-Анджелесе завершилась 72-я церемония вручения главной телевизионной премии Emmy 2020, которая в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции проходила виртуально.

Лучший драматический сериал – "Наследники"

Лучший минисериал – "Хранители"

Лучший документальный сериал – "Последний танец"

Лучший комедийный сериал – "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Юджин Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Зендея, "Эйфория"

Лучшая мужская роль в минисериале / фильме – Марк Руффало, "Я знаю, что это правда"

Лучшая женская роль в минисериале / фильме – Реджина Кинг, "Хранители"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джулия Гарнер, "Озарк"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Дэниэл Леви, "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Энни Мерфи, "Шиттс Крик"

Победителями ежегодной церемонии Эмми в 2020 году стали: