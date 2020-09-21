Соответствующее решение было принято во время партийной конференции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

19 сентября в Харькове состоялась конференция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, в ходе которой участники сформировали списки представителей партии на выборы в местные советы, а также определились с кандидатом, который примет участие в борьбе за кресло харьковского городского головы.Так, согласно решению конференции, кандидатом в мэры стал известный общественный деятель, меценат и политик Александр Фельдман. Он же возглавил список партии на выборах в городской совет.