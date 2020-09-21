В полиции рассказали обстоятельства трагедий.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, за минувшие сутки в Харьковской области автомобильные аварии унесли жизнь пятерых человек.20 сентября около 00:45 в селе Ивано-Шейчино Богодуховского района 30-летний водитель легковушки «ВАЗ-2106» не справился с управлением и вылетел в местный водоем. В результате аварии водитель погиб, а его 20-летний пассажир с травмами доставлен в местную больницу.Еще одна авария произошла около 6:10 на автодороге вблизи села Гусаровка Балаклейского района. 25-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.В 15:10 в селе Новоплатоновка Боровского района 73-летний водитель авто «ВАЗ-2105» выехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте.В 19:15 в селе Подворки 45-летний водитель автомобиля «Skoda» сбил 39-летнего пешехода. Мужчину отбросило на проезжую часть, где на него наехал 57-летний водитель «Mitsubishi». От полученных травм пешеход погиб.По всем фактам в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.