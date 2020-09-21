В отношении учительницы будет составлен протокол по статье за буллинг.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, инцидент произошел 10 сентября во Первомайском лицее № 7 на уроке истории в 5-А классе, во время которого учительница ударила книгой ребенка по голове."Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", - рассказали правоохранителиНа следующий день мать ребенка написала заявление в полицию, где передали материал в ювенальной превенции.В ведомстве сообщают, что отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.