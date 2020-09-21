Украинские военные Сил спецопераций отработали беспарашютное десантирование с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey во Львовской области.

Об этом сообщили в Минобороны.Два конвертоплана из воздушно-тактической группы Сил специальных операций ВС США в Европе обеспечивают в Украине отработку задач спецназовцами США совместно с подразделениями ССО ВСУ в рамках двустороннего обучения.Совершив перелет из Винницкой области во Львовскую область, экипажи конвертопланов приняли на борт украинских военных, участвующих в международных учениях Rapid Trident-2020.Над одной из учебных участков полигона спецназовцы НАТО и Украины выполнили тренировочное десантирование беспарашютным способом.Американский конвертоплан Osprey - это единственная в мире серийная машина такого класса. Она является гибридом самолета и вертолета.